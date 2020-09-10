Россияне распробовали турбомоторы Suzuki

Турбомотором К14С-DITC серии BOOSTERJET оснащается обновленная Vitara. У нее под капотом скрывается двигатель отдачей 140 л. с., который обладает массой интересных решений, увеличивающих срок службы агрегата. Так, специальные форсунки охлаждают маслом поршни, притом смазка дополнительно попадает на стенки цилиндров, благодаря чему снижается износ стенок цилиндров и юбок поршней. А для дополнительного охлаждения моторного масла имеется отдельный масляный радиатор.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», двигатели BOOSTERJET собираются на заводах в Японии, а затем поступают на предприятие в Венгрию. Там их устанавливают на компактные кроссоверы Vitara и семейные автомобили SX4. Как отмечсет российское представительство Suzuki, за 4 года эксплуатации на российском рынке двигатели 1.4 BOOSTERJET зарекомендовали себя надежными и экономичными.