В автомобилях ГАЗ станет больше российских компонентов: что будет с качеством?

Фонд развития промышленности (ФРП) создан Минпромторгом, чтобы поддерживать промышленные проекты, в первую очередь — в обрабатывающих производствах. За счет бюджетных средств ФПР выдает сверхльготные займы под 1% годовых на конкретные проекты. Притом необходимость займа важно защитить, что, например, не удалось компании Zetta, просившей 100 000 000 рублей под запуск производства электромобилей City Modul 1.

А вот «Нижегородский литейный завод» с задачей справился. На 500 000 000 заимствованных рублей он создаст высокотехнологичное производство конструктивно сложных отливок для двигателей внутреннего сгорания. Так, в рамках проекта завод планирует выпускать блоки и головки блоков цилиндров не только для отечественных двигателей ЯМЗ и Evotech, но и для моторов зарубежных производителей.

Также предприятие планирует отливать всевозможные автокомпоненты. В планах — организовать производство маховиков, тормозных барабанов, тормозных дисков, картеров сцепления и коробок передач. А это значит, что в автомобилях «Группы ГАЗ» будет больше отечественных деталей. Кроме того, российские запчасти наверняка захотят закупать другие марки, повышающие локализацию своих моделей. Главное, чтобы по качеству детали не уступали импортным.