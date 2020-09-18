У «Газели» появится новый двигатель

Фото производителя.
«Группа ГАЗ» получила крупный займ от государственного Фонда развития промышленности. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», часть этих средств пойдет на запуск производства нового двигателя на Ульяновском моторном заводе.

Сейчас бензиновые и битопливные «ГАЗели» оснащаются ульяновскими моторами EvoTech 2.7. Однако вскоре УМЗ должен начать выпуск двигателя EvoTech 3.0: увеличение рабочего объёма позволило повысить мощность до 120 л. с. на бензине (на сжатом газе — 109 л. с.), а максимальный крутящий момент — до 252 Н∙м (225 Н∙м).

Важная особенность агрегата EvoTech 3.0 — чугунный блок цилиндров вместо алюминиевого. Смена материала позволила снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. Также мотору полагаются новые коленвал, распредвал, поршни и головка блока цилиндров.

Соответственно, 500 000 000 льготного займа, которые получил «Нижегородский литейный завод», входящий в «Группу ГАЗ», как раз пойдут на запуск производства блоков и головок для этого двигателя. Интересно, что новый атмосферник изначально разрабатывается не столько для работы на бензине, сколько для питания природным газом.

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18 сентября 2020
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