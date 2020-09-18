У «Газели» появится новый двигатель

Сейчас бензиновые и битопливные «ГАЗели» оснащаются ульяновскими моторами EvoTech 2.7. Однако вскоре УМЗ должен начать выпуск двигателя EvoTech 3.0: увеличение рабочего объёма позволило повысить мощность до 120 л. с. на бензине (на сжатом газе — 109 л. с.), а максимальный крутящий момент — до 252 Н∙м (225 Н∙м).

Важная особенность агрегата EvoTech 3.0 — чугунный блок цилиндров вместо алюминиевого. Смена материала позволила снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. Также мотору полагаются новые коленвал, распредвал, поршни и головка блока цилиндров.

Соответственно, 500 000 000 льготного займа, которые получил «Нижегородский литейный завод», входящий в «Группу ГАЗ», как раз пойдут на запуск производства блоков и головок для этого двигателя. Интересно, что новый атмосферник изначально разрабатывается не столько для работы на бензине, сколько для питания природным газом.