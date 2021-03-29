В Туле начали выпускать миниатюрный электрогрузовик для полиции

«Туламашзавод» начал изготавливать электромобиль «Муравей» для полиции. Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, габариты транспортного средства составляют 3470х1500х2100 мм. Снаряженная масса равна его грузоподъемности и заявлена на уровне 1000 кг. Электромотор мощностью 5 кВт (около 7 л. с.) позволяет развивать максимальную скорость 20 км/ч. Одна зарядка позволяет грузовику проехать 90 км.

— Мы решили сделать такой полицейский вариант. Его можно использовать в прогулочных зонах, в парках — полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный — он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов, — цитирует РИА Новости слова и. о. технического директора предприятия Сергея Провоторова.

По данным производителя, в кузов электромобиля могут поместиться до девяти человек. До последнего времени «Муравьи» предлагались на рынке только в качестве поливальных, почтовых или прогулочных машин.