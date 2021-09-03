Замглавы Минтранса: через 15 лет людям запретят садиться за руль

—Лет через 15—20, если вы захотите порулить своим автомобилем, вам будет предоставлена отдельная резервация, и вы на дорогу общего пользования не выедете. А дороги общего пользования будут заполнены беспилотными транспортными средствами, — сказал Богданов.

По его словам, в данный момент Минтранс, совместно с рядом компаний, готовит эксперимент по внедрению беспилотников-такси в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга. Он полагает, что для внедрения беспилотного транспорта в жизнь необходимо преодолеть психологический барьер.«Важна агитация, продвижение этого вида транспорта», — заявил Богданов «Российской газете».