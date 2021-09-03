Замглавы Минтранса: через 15 лет людям запретят садиться за руль

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На горизонте ближайших 15—20 лет человеку запретят управлять машиной на дорогах общего пользования. Повсюду будут рулить исключительно «беспилотники». Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.
Максим Строкер

—Лет через 15—20, если вы захотите порулить своим автомобилем, вам будет предоставлена отдельная резервация, и вы на дорогу общего пользования не выедете. А дороги общего пользования будут заполнены беспилотными транспортными средствами, — сказал Богданов.

По его словам, в данный момент Минтранс, совместно с рядом компаний, готовит эксперимент по внедрению беспилотников-такси в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга. Он полагает, что для внедрения беспилотного транспорта в жизнь необходимо преодолеть психологический барьер.«Важна агитация, продвижение этого вида транспорта», — заявил Богданов «Российской газете».

беспилотный автомобиль
3 сентября 2021
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