Эксперты подсчитали, насколько беспилотный грузовик обходится дороже обычного

Установка оборудования беспилотного вождения на обычный грузовик — очень дорогое удовольствие. Об этом рассказали специалисты компании ПЭК по итогам тестирования такой машины в одном из своих логистических объектов. Стандартная машина такого типа стоит около 7 млн. рублей. Установка на него специального борткомпьютера и набора сенсоров обходится в 10 млн. рублей. Таким образом, цена грузовика увеличивается в 2,5 раза.

Кроме того, российское законодательство настаивает, что в кабине «беспилотника» должен находиться человек для контроля за ним. Тест-пилот обладает более высокой квалификацией, нежели обычный шофер. Поэтому его зарплата выше примерно на 20%. Это обстоятельство дополнительно увеличивает стоимость эксплуатации беспилотного грузовика.

Ранее российский Минтранс заявлял, что вскоре на отечественные скоростные магистрали выйдут грузовики-беспилотники. И только к 2030 году их скорость движения увеличат до 75 км/ч. При том, что двигаться по таким дорогам можно со скоростью 110 км/ч. Это, помимо прочего, означает, что беспилотные машины будут постоянно мешать остальным участникам движения, непрерывно провоцируя при этом аварийные ситуации.

Как сообщают в ПЭК, экспериментальная эксплуатация грузовика с комплексом беспилотного вождения показала, что в условиях интенсивного движения его собственная скорость крайне невысока. А при выпадении осадков, «беспилотник» часто не в состоянии распознать дорожную разметку.