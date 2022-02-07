«Механика», но педали две: Ford запатентовал мануальную трансмиссию нового типа

Уникальность разработки компании Ford заключается в том, что водителю не нужна третья педаль — их в автомобиле по умолчанию будет две, как на «автомате». За работу сцепления отвечают гидравлика, мастер-цилиндр и электронный актуатор: от шофера требуется лишь вовремя дергать рычаг, остальное система берет на себя.

Зачем все это нужно? Для повышения уровня комфорта. Другой вопрос, что такая конструкция дороже в производстве, сложнее в обслуживании и, вероятно, менее надежна.

По данным наших зарубежных коллег из The Drive, компания Ford Motor подала заявку на охранный документ в Бюро патентов и торговых марок США еще три года назад — в декабре 2018 — но получила его только сейчас. Впрочем, это не значит, что теперь американцы непременно будут использовать новую технологию в производстве: быть может, они просто «застолбили» свою идею.

В теории «механику» нового типа могли бы «воткнуть» в Mustang следующего поколения (должен дебютировать в 2023 году), внедорожник Bronco или какую-либо другую модель, оснащенную гибридной силовой установкой. Но это лишь предположения — как оно будет на самом деле, мы узнаем лишь через время.