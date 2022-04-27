На автомате: чего не хватает беспилотным автомобилям в России

Уже доказано: беспилотники — это выгодно. Видимых преимуществ от такой инновации, как минимум, два. Первое — отсутствие водителей, которым не нужно будет платить заработную плату, а также исчезновение влияния человеческого фактора: усталости и переутомления Второе — при наличии специальной системы автомобили смогут передвигаться друг за другом практически вплотную, образуя специальные «поезда».

Эта технология называется «платунинг» от английского термина platooning, означающего движение машин на автопилоте колонной. Это преимущество позволит достигать значительной экономии топлива, например, при грузовых перевозках. Очевидно, что внедрение беспилотников коснется сразу нескольких сфер.

Что предстоит изменить

Во-первых, предстоит модифицировать сами беспилотные автомобили. Те, что поедут по трассам первыми, будут иметь лишь третий–четвертый уровень автономности, то есть их эксплуатация будет возможна только в специальных областях, при определенных условиях. Сегодня следует сосредоточиться на создании автомобиля с наивысшим уровнем автономности — пятым, когда беспилотник может самостоятельно передвигаться по дорогам без сопровождения водителя.

Во-вторых, нужна модифицированная или вовсе новая инфраструктура. Создание современных, качественных дорог, разработка цифровых двойников дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрение высокоточных технологий связи.