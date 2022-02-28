Искусственный интеллект запретит российским водителям превышать скорость и неправильно парковаться

К 2025 году объемы мирового рынка технологий на базе искусственного интеллекта достигнут 2,75 миллиарда долларов. Драйвером этого станет тот факт, что цифровые ИИ-решения используются не только в смартфонах, системах видеонаблюдения и умных бытовых приборах, но и в автомобильной отрасли.
Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению, автомобили в скором будущем будут адаптироваться под стиль каждого владельца, отслеживать его манеру вождения и состояние за рулем. Установка таких технологий важна, прежде всего, автоконцернам, чтобы лучше понимать потребности покупателей — какие функции они используют чаще — чтобы оптимизировать свое предложение.
Новые опции и функции автомобилей на базе искусственного интеллекта уже тестируются в мировых и российских автоконцернах: Tesla, Nissan, Audi, Mercedes-Benz, КАМАЗ и других. Но ИИ будет оптимизировать не только транспортные средства, но и дорожную инфраструктуру для помощи водителям.
Помимо этого, уже разработана новая технология на базе искусственного интеллекта — Intelligent Speed Assistant (ISA) — для контроля превышения скорости на дорогах. Около 30‒50% смертей случается в результате ДТП по этой причине, и функция ISA поможет автомобилистам не нарушать рекомендуемую скорость.
В разных версиях опции есть несколько вариантов предотвращения нарушения: в некоторых это звуковое предупреждение или вибрация руля с нарастающей мощностью. Также возможна установка функции ограничения работы двигателя для снижения скорости. В Евросоюзе планируют виюле 2024 года запретить выпуск автомобилей, не оснащенных хотя бы одной из вариаций подобной системы.
А еще в скором времени в распоряжении россиян может появиться новая технология на базе искусственного интеллекта, которая позволит находить свободные места на парковках вблизи от дома или офиса.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель сервиса GetRentacar Александр Першиков, в декабре прошлого года власти Москвы объявили конкурс на тестирование цифрового продукта, который будет аккумулировать данные с камер видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов, на стоянках в общественных местах и оповещать автомобилистов о месте, где можно припарковать машину. Точность распознавания свободных парковочных мест не должна бытьменьше 85%, а информация о них будет поступать в мобильное приложение «Электронный дом».
Таким образом, москвичи сэкономят время на поиск парковки, в связи с чем снизится количество пробок в спальных районах столицы, ведь в поиске свободного места автомобили двигаются медленнее потока. Правда, власти наверняка обложат данью те места для стоянок, которые раньше были бесплатными. В том числе и во дворах многоквартирных домов. Во всяком случае, к этому уже создаются все предпосылки…