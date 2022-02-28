Искусственный интеллект запретит российским водителям превышать скорость и неправильно парковаться

К 2025 году объемы мирового рынка технологий на базе искусственного интеллекта достигнут 2,75 миллиарда долларов. Драйвером этого станет тот факт, что цифровые ИИ-решения используются не только в смартфонах, системах видеонаблюдения и умных бытовых приборах, но и в автомобильной отрасли.

Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению, автомобили в скором будущем будут адаптироваться под стиль каждого владельца, отслеживать его манеру вождения и состояние за рулем. Установка таких технологий важна, прежде всего, автоконцернам, чтобы лучше понимать потребности покупателей — какие функции они используют чаще — чтобы оптимизировать свое предложение.

Новые опции и функции автомобилей на базе искусственного интеллекта уже тестируются в мировых и российских автоконцернах: Tesla, Nissan, Audi, Mercedes-Benz, КАМАЗ и других. Но ИИ будет оптимизировать не только транспортные средства, но и дорожную инфраструктуру для помощи водителям.