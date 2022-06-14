Почему грузовая LADA Granta от «ВИС−Авто» станет еще опаснее

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», ссылаясь на собственные источники, полурамник ВИС−2349, то есть коммерческий грузовичок, который делают на базе LADA Granta, получит упрощенную версию.

Таким образом, автомобиль будут выпускать без подушки безопасности водителя, систем ABS и ЭРА-ГЛОНАСС, а еще понизят экологический класс до «Евро−2». Напомним, что под капотом автомобиля работает 1,6-литровый восьмиклапанник мощностью 87 л. с. Сейчас он отвечает «Евро−5».

Отсутствие «ГЛОНАССа» и снижение эконорм — меньшее из зол. Главное то, что теперь автомобиль станет еще опаснее. Вот доказательства. Для начала вспомним краш-тест на Дмитровском автополигоне. В соответствии с методикой ARCAP, за безопасность машина получила всего 3,7 балла из 16 возможных. И это был не упрощенный автомобиль. Тогда эксперты отметили, что фургон-кентавр с «головой» от «Гранты» и рамным «хвостом» от грузовика, защищает людей хуже, чем исходная «Гранта» от АВТОВАЗа — кузов просто не держит смещенный удар. А из-за изменения конструкции и увеличенной снаряженной массы на левый лонжерон действуют более высокие нагрузки. Свое дело делает некачественная сварка (да, она идет, как опция на новом автомобиле).