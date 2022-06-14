Почему грузовая LADA Granta от «ВИС−Авто» станет еще опаснее

Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», ссылаясь на собственные источники, полурамник ВИС−2349, то есть коммерческий грузовичок, который делают на базе LADA Granta, получит упрощенную версию.
Таким образом, автомобиль будут выпускать без подушки безопасности водителя, систем ABS и ЭРА-ГЛОНАСС, а еще понизят экологический класс до «Евро−2». Напомним, что под капотом автомобиля работает 1,6-литровый восьмиклапанник мощностью 87 л. с. Сейчас он отвечает «Евро−5».
Отсутствие «ГЛОНАССа» и снижение эконорм — меньшее из зол. Главное то, что теперь автомобиль станет еще опаснее. Вот доказательства. Для начала вспомним краш-тест на Дмитровском автополигоне. В соответствии с методикой ARCAP, за безопасность машина получила всего 3,7 балла из 16 возможных. И это был не упрощенный автомобиль. Тогда эксперты отметили, что фургон-кентавр с «головой» от «Гранты» и рамным «хвостом» от грузовика, защищает людей хуже, чем исходная «Гранта» от АВТОВАЗа — кузов просто не держит смещенный удар. А из-за изменения конструкции и увеличенной снаряженной массы на левый лонжерон действуют более высокие нагрузки. Свое дело делает некачественная сварка (да, она идет, как опция на новом автомобиле).
Тогда после удара, дверной проем сузился, дверь разрушилась, а рулевая колонка вошла в салон так, что пространства у водителя почти не осталось. От травм жизненно важных органов манекенов спасли только подушка безопасности и ремни. Теперь подушки не будет, а это значит, что серьезных увечий при ДТП водителю не избежать.
Свою лепту внесет и отсутствие ABS. Грузовичок из-за своей полурамной конструкции и раньше-то неважно тормозил, а теперь с этим могут быть серьезные проблемы, особенно, на скользкой дороге. Дело в том, что с отсутствием ABS автомобиль лишится и системы распределения тормозных усилий. Теперь при неравномерной загрузке грузового отсека, или при резких маневрах машину может легко «разболтать» на дороге. Бошевская электроника хоть как-то стабилизировала «кентавра», теперь же решать эту проблему будут испытатели ВИС. Смогут ли они настроить «колдун» под полурамный кузов — большой вопрос. Поэтому мы уверены, что ремни безопасности лучше ставить четырехточечные. Впрочем, вряд ли это испугает представителей малого бизнеса, облюбовавших сию грузовую модификацию.
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