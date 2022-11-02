Под брендом Hummer выпустят полноприводный велосипед

Американский производитель электровелосипедов Recon Power Bikes заключил лицензионное соглашение с GM, которое предусматривает выпуск премиальных «великов» под логотипом Hummer EV.

Поскольку в ступицы велосипеда вмонтированы два электромотора мощностью по 750 Вт каждый, «двухколесник» может быть полноприводным и развить максимальную скорость 45 км/ч. Однако для движения по асфальту есть возможность использовать один электродвигатель: только передний или задний.

Велосипеды Hummer EV будут продавать в дилерских центрах марки. Их возможно купить как вместе с новым внедорожником, так и заказать отдельно. Примерная стоимость двухколесного «Хаммера» — 3500 долларов.