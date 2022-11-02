Под брендом Hummer выпустят полноприводный велосипед

Фото: reconpowerbikes.com
Hummer уже давно прекратил свое существование как самостоятельный бренд: сейчас это линейка GMC. Да и от брутальных «рамников» ничего не осталось — имя GMC Hummer носят напичканные электроникой «зеленые» пикапы и SUV. Однако все это никак не мешает извлекать из известности производителя выгоду сторонним бизнесменам. Скажем, тех, что решили выпускать под маркой «Хаммер» полноприводный электровелосипед.
Виктор Васильев

Американский производитель электровелосипедов Recon Power Bikes заключил лицензионное соглашение с GM, которое предусматривает выпуск премиальных «великов» под логотипом Hummer EV.

Поскольку в ступицы велосипеда вмонтированы два электромотора мощностью по 750 Вт каждый, «двухколесник» может быть полноприводным и развить максимальную скорость 45 км/ч. Однако для движения по асфальту есть возможность использовать один электродвигатель: только передний или задний.

Велосипеды Hummer EV будут продавать в дилерских центрах марки. Их возможно купить как вместе с новым внедорожником, так и заказать отдельно. Примерная стоимость двухколесного «Хаммера» — 3500 долларов.

внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, бездорожье
2 ноября 2022
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