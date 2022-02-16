Почему владельцы редких люксовых автомобилей массово распродают их за копейки

Еще недавно мальчишники, девичники, сами свадьбы, а также другие торжественные мероприятия (даже школьные выпускные) было трудно представить без одного важного атрибута — длиннющего лимузина черного, белого или даже золотистого лимузина.

Увы, но эти времена прошли и конторы по прокату длиннобазных машин сейчас, мягко говоря, не пользуются спросом. Особенно после ужесточений техрегламента. В итоге, большая часть «лимо» стала недвижимостью, которая просто стоит на пустырях и стоянках, так как заказов на красивые прохваты под завистливые взгляды обывателей просто нет.

Соответственно, и купить некогда подвергшийся удлинению седан или внедорожник можно очень и очень дешево. Lincoln Town Car сейчас отдают за 200—300 тысяч рублей, а цены на «Хаммеры» стартуют от полумиллиона «целковых». А ведь это дешевле, чем нынче стоят исходники этих лимузинов!

В общем, если вас не пугает штраф, вялая динамика разгона, гигантский радиус развоорота и слабенькие тормоза, можете приобрести «автомобиль мечты». На таком будет особенно эффектно подъезжать к воротам школы или детсада…

А еще недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему владельцы Mitsubishi, Nissan и Porsche массово избавляются от своих машин.