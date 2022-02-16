Почему владельцы редких люксовых автомобилей массово распродают их за копейки

Фото производителя.
Мечтаете купить внедорожник марки Hummer или роскошный Lincoln Town Car? Портал «АвтоВзгляд» нашел необычный способ, как сделать это буквально за копейки.
Алексей Кованов

Еще недавно мальчишники, девичники, сами свадьбы, а также другие торжественные мероприятия (даже школьные выпускные) было трудно представить без одного важного атрибута — длиннющего лимузина черного, белого или даже золотистого лимузина.

Увы, но эти времена прошли и конторы по прокату длиннобазных машин сейчас, мягко говоря, не пользуются спросом. Особенно после ужесточений техрегламента. В итоге, большая часть «лимо» стала недвижимостью, которая просто стоит на пустырях и стоянках, так как заказов на красивые прохваты под завистливые взгляды обывателей просто нет.

Соответственно, и купить некогда подвергшийся удлинению седан или внедорожник можно очень и очень дешево. Lincoln Town Car сейчас отдают за 200—300 тысяч рублей, а цены на «Хаммеры» стартуют от полумиллиона «целковых». А ведь это дешевле, чем нынче стоят исходники этих лимузинов!

В общем, если вас не пугает штраф, вялая динамика разгона, гигантский радиус развоорота и слабенькие тормоза, можете приобрести «автомобиль мечты». На таком будет особенно эффектно подъезжать к воротам школы или детсада…

А еще недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему владельцы Mitsubishi, Nissan и Porsche массово избавляются от своих машин.

авторынок, вторичный рынок, подержанные авто
16 февраля 2022
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