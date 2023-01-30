Почему электрокар «Атом» делают геймеры, а не инженеры

Проект электромобиля «Атом» имел смысл всего пару месяцев, пока им хвастался лично генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. Из неброского чиновника он мгновенно превратился в Джона Делореана, обозначив себя главным действующим лицом и хозяином проекта. И даже вздохнул в СМИ понесенными затратами в 30 млн. личных рублей. Но когда г-на Когогина ткнули в Уголовный кодекс, пояснив, что присвоение проекта «Кама−1», созданного на бюджетные средства, имеет конкретную квалификацию по ст.159 и ст.285 УК РФ, он сразу вернул его КамАЗу и хвастаться личным вкладом в отечественное автомобилестроение перестал. После чего «Атом» стал не нужен, поскольку есть готовый и такой же ненужный электромобиль «Кама».

Но в России все с разгоном, размахом, без тормозов, поэтому вовремя останавливаться не умеет ни страна, ни ее чиновники. И «Атом» продолжил бесперспективное развитие, обрастая подробностями и участниками. Однако несмотря на постоянные разговоры, никакого электромобиля «Атом» нет. Хотя его несколько раз нарисовали и показали картинкой на стене. Зато есть описание и несколько презентаций. На последней из них авторы затеи раскрыли карты.

Оказывается, «Атом» делают геймеры Minecraft. Среди заглянувших в офлайн успели провести конкурс. На него удалось отловить детей в возрасте от 14 до 20 лет с предложением разработать будущий электромобиль. Почему не позвали автомобильных конструкторов, инженеров, дизайнеров? Ведь это так же безопасно, поскольку автомобили в России не получаются ни у специалистов, ни у дилетантов. Во-первых потому, что игровые дети, живущие в онлайне, бесплатные. Во-вторых, у них гарантированно ничего не получится. В-третьих, они автомобиля не знают и не хотят. В-четвертых, им безразличен результат. В-пятых, такую игрушку они еще не пробовали.