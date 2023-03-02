Android будет принудительно блокировать смартфоны водителей во время движения

Google запатентовал технологию, которая сделает физически невозможным нарушение водителем правил пользования мобильным телефоном во время движения. Новая технология будет распространена практически на все типы носимых гаджетов, включая «умные» очки и часы.

Используя датчики, мозги устройства станут самостоятельно определять: управляет ли владелец транспортным средством или, к примеру, является пассажиром. Причем это касается пилотирования практически любых ТС: от авто и велосипедов до мотоциклов и даже вертолетов. Когда транспортное средство начинает движение, датчики сообщают об этом программе. После чего та блокирует доступ к дисплею смартфона до тех пор, пока ТС не остановится. Авторы идеи оговариваются, что иногда гаджет приходится использовать и на ходу — например для навигации. Такого рода информацию устройство все-таки будет отображать на своем дисплее.

Заметим, что подобного рода ограничительные функции уже сейчас можно обнаружить, например, в арсенале Android Auto. Для их активации смартфон должен быть подключен к операционной системе автомобиля. Издание Autoevolution полагает, что внедрение новых автоматических блокировок от Android позволит водителям меньше отвлекаться от управления машиной на текстовые сообщения и манипуляции с информационно-развлекательными ресурсами.