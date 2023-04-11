Прошли первые тесты системы ABS российской разработки

Работу провели в безопасных условиях полигона, который принадлежит Северо-Восточному федеральному университету. Ранее его часто использовали шинники для испытаний своей продукции.

Опытные образцы ABS установили на LADA Granta, Niva Legend и Niva Travel. После всех необходимых процедур машины вернутся в Тольятти для изучения результатов. А позже серию тестов проведут вновь. Но уже на сухом асфальте, а также различных смешанных покрытиях.

По данным телеканала «Мир 24», создали узел в компании «Итэлма». Это — довольно крупный производитель автокомпонентов. О том, когда именно мы сможем увидеть разработку на серийных машинах АВТОВАЗа, информации нет. Напомним, что ранее заводчане экспериментировали с блоками китайской фирмы Trinova, но на конвейер они так и не пошли.