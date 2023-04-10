Как ошибка при выборе шин отправляет литые колеса на свалку

Начинается все элементарно просто и буднично. В магазине продавец рекомендует «резину» и даже делает на нее скидку. Водителю только этого и надо. Он, не вдаваясь в детали, радостно грузит покупку в багажник и едет на монтаж. В сервисе на всякий случай проверяют литые диски. Они нормальные, без «восьмерок» и повреждений. Биения нет. Дальше шины «накидывают» на «литье» и довольный собой гражданин уезжает готовиться к дачному сезону. Однако постепенно начинает замечать, что поведение автомобиля изменилось.

Появляются паразитные вибрации при наборе скорости или торможении. А иногда подобные симптомы начинают беспокоить, когда машина движется равномерно. Обычно грешат на «кривые» шины. Особенно если они «бэушные». Но сняв колесо, сразу становится понятно, что проблема гораздо серьезнее. На ободе диска вдруг появляются следы износа. Причем не только на литом, но и кованом (он гораздо крепче). Такие, скажем, штатно устанавливали на седаны Audi A6 третьего поколения (2004 — 2008 годы). Край обода начинает буквально отслаиваться (на фото). В худшем случае это грозит тем, что «баллон» просто соскочит и укатится в неизвестном направлении. И если это произойдет на скорости, то аварии не избежать.