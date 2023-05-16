ЭРА-ГЛОНАСС научат включать кондиционер и открывать багажник

– Новое направление — подключение различных голосовых помощников к кнопке SOS, мы прорабатываем, обсуждаем несколько направлений сотрудничества. Это могут быть решения от «Яндекса», «Вконтакте» или других сервисов — есть возможность не только использовать их возможности, но и через них управлять функциями автомобиля, в том числе кондиционером и навигацией, открыванием дверей, люков, багажников, — заявил глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По его словам, уже сейчас к кнопке SOS в автомобиле можно подключить вызов наряда бойцов Росгвардии — на случай каких-либо криминальных проблем на дороге. Эта услуга платная — в отличие от вызова экстренных служб при ДТП, сообщило РИА Новости.

Портал «АвтоВзгляд» еще несколько лет назад писал, что согласно неофициальной информации от разработчиков блоков ЭРА-ГЛОНАСС, эти устройства в состоянии воздействовать не только на сервисные функции автомобиля, но и на силовые агрегаты. Что потенциально позволяет управлять ТС на расстоянии.

Изначально такой функционал закладывался в интересах спецслужб и правоохранителей. Однако не исключено, что со временем — например, после внедрения «гражданских» голосовых помощников в автомобильные ЭРА-ГЛОНАСС — воспользоваться скрытыми возможностями системы смогут и злоумышленники, получая несанкционированный доступ к машинам жертв.