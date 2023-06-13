Беспилотные грузовики поедут по М11 в середине июня

Мы уже писали о планах «Автодора», который собирался провести на «Неве» эксперимент с инновационными большегрузами. Тогда чиновники не называли точную дату, а сегодня она стала известна. Как передает ТАСС, первые крупнотоннажники отправятся из Санкт-Петербурга в Москву 14 июня.

В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение».

К эксплуатации на М11 допустят только те беспилотники, которые соответствуют требованиям безопасности ФГУП «НАМИ» и в отношении которых МВД РФ внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным. Сегодня все подобные процедуры прошел только КамАЗ (модель 54901). Скоро к нему присоединится и «Сберавтотех». Его «автопилотники» уже получили сертификаты в НАМИ.

К сожалению, обычные рулевые от этого могут и пострадать. Ведь заторов станет больше. Не исключен и всплеск аварийности, так как у наших людей пока нет опыта взаимодействия на дороге с электронным разумом.