В России изобрели автомобильный двигатель, не требующий масла и ТО

Практически сказочные вести доносятся из научных недр московской Тимирязевской сельхозакадемии. Оказывается, там не только придумывают новые способы посадки картошки, но еще и оттачивают острие научно-технического прогресса в машиностроении: коллектив ученых «Тимирязевки» запатентовал конструкцию двигателя внутреннего сгорания нового типа.

В ней использованы материалы, которые делают ненужным применение смазок и проведение технического обслуживания ДВС. Трение между поршнем и цилиндром в этом моторе стремится к нулевому значению, что позволяет говорить об увеличении ресурса всего механизма примерно вдвое по сравнению с силовыми агрегатами, построенными по схемам классического ДВС и о росте КПД на 3—5%. Еще одно преимущество разработки в том, что ее масса и габариты примерно на треть меньше, чем у обычных двигателей внутреннего сгорания.

Также на 30% ниже и его себестоимость — достигается это за счет отказа от литейных производственных операций в пользу штамповки. Мотор запатентованной академией конструкции предназначен для работы на бензине или газовом топливе. Но вот о его экономичности никаких данных не приводится.

Сейчас создатели новинки пытаются найти партнера для организации серийного производства своего детища, сообщает РИА Новости.