В России изобрели автомобильный двигатель, не требующий масла и ТО

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Сотрудники сельскохозяйственной академии РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева разработали новую разновидность двигателя внутреннего сгорания. Изобретение обещает стать дешевле и долговечнее существующих моторов.
Максим Строкер

Практически сказочные вести доносятся из научных недр московской Тимирязевской сельхозакадемии. Оказывается, там не только придумывают новые способы посадки картошки, но еще и оттачивают острие научно-технического прогресса в машиностроении: коллектив ученых «Тимирязевки» запатентовал конструкцию двигателя внутреннего сгорания нового типа.

В ней использованы материалы, которые делают ненужным применение смазок и проведение технического обслуживания ДВС. Трение между поршнем и цилиндром в этом моторе стремится к нулевому значению, что позволяет говорить об увеличении ресурса всего механизма примерно вдвое по сравнению с силовыми агрегатами, построенными по схемам классического ДВС и о росте КПД на 3—5%. Еще одно преимущество разработки в том, что ее масса и габариты примерно на треть меньше, чем у обычных двигателей внутреннего сгорания.

Также на 30% ниже и его себестоимость — достигается это за счет отказа от литейных производственных операций в пользу штамповки. Мотор запатентованной академией конструкции предназначен для работы на бензине или газовом топливе. Но вот о его экономичности никаких данных не приводится.

Сейчас создатели новинки пытаются найти партнера для организации серийного производства своего детища, сообщает РИА Новости.

ТО, двигатель, технология, техническое обслуживание, мототехника, моторное масло
20 июня 2023
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