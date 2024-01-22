Российский студент изобрел супермощный компактный двигатель внутреннего сгорания

фото МИРЭА
Студент московского МИРЭА разработал силовую установку в своем гараже. Это само по себе крайне любопытно, но еще интереснее, что созданный им агрегат обещает совершать небольшую революцию в двигателестроении.
Максим Строкер

Студент российского технологического университета (РТУ) МИРЭА, 19-летний Макар Климов, разработал силовую установку на базе роторного двигателя внутреннего сгорания, характеризующуюся повышенными характеристиками надежности и мощности при минимальных габаритах.

Согласно данным представителей ВУЗа, опытный образец весом около семи килограммов имеет габариты, укладывающиеся в куб со стороной 200 мм. При этом с его вала можно снимать мощность на уровне 35 л. с. и внушительный момент в 300 Нм.

— В двигателе полностью отсутствует газораспределительный механизм. Вынесена за пределы рабочей области камера сгорания. Такое решение позволяет достичь в ДВС детонации, а не горения. Благодаря чему выделяется большее количество энергии, — сказано в сообщении МИРЭА.

При этом в университете подчеркнули, что разработкой их студента уже заинтересовались некоторые крупные отечественные компании — в том числе из автомобильной сферы.

автозаводы, технология, мототехника
22 января 2024
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