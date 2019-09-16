«Жаба» номер 129: тест-драйв Mercedes-Benz 500 SL

В нашей стране таких машин не так много. В том числе и потому, что нередко «жабы» имеют весьма криминальное происхождение — в те годы процветала так называемая «страховочная» схема, то есть автомобиль забирался у владельца, например, в Италии, которая долго не входила в базу данных Интерпола, перегонялся и растамаживался в России (таможня тоже была довольно «кривой»), а затем бывший законный владелец месяца через 1,5—2 заявлял об угоне.

Понятное дело, что найти авто не представлялось ни малейшей вероятности, и хозяин «угнанной» машины получал страховку. Машина же спокойно себе каталась по просторам России, разве что в Европу нельзя на ней было ездить. Да это никому и не было нужно.

Кстати, один из способов отличить честную машину от краденной довольно прост: спросите у владельца, есть ли у него второй железный верх. Дело в том, что дорогие версии SL в те годы продавались с двумя крышами в комплекте и тип кузова назывался родстер-хардтоп. У добросовестного владельца жесткий верх всегда хранится в гараже… Говорят, что самой известной владелицей схожей модели 500 SL триумфально красного цвета была принцесса Диана.