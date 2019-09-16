«Жаба» номер 129: тест-драйв Mercedes-Benz 500 SL

Фото: АвтоВзгляд
Когда-то он был вожделенной мечтой многих, а плакаты с его изображениями красовались на стенах практически всех советских подростков рядом с Porsche, Ferrari и Lamborghini. Еще бы, ведь выпускавшийся с 1989 по 2001 годы SL в кузове W129 на заре своей профессиональной карьеры был самым дорогим серийным «Мерседесом» в мире.
Алексей Гусев

В нашей стране таких машин не так много. В том числе и потому, что нередко «жабы» имеют весьма криминальное происхождение — в те годы процветала так называемая «страховочная» схема, то есть автомобиль забирался у владельца, например, в Италии, которая долго не входила в базу данных Интерпола, перегонялся и растамаживался в России (таможня тоже была довольно «кривой»), а затем бывший законный владелец месяца через 1,5—2 заявлял об угоне.

Понятное дело, что найти авто не представлялось ни малейшей вероятности, и хозяин «угнанной» машины получал страховку. Машина же спокойно себе каталась по просторам России, разве что в Европу нельзя на ней было ездить. Да это никому и не было нужно.

Кстати, один из способов отличить честную машину от краденной довольно прост: спросите у владельца, есть ли у него второй железный верх. Дело в том, что дорогие версии SL в те годы продавались с двумя крышами в комплекте и тип кузова назывался родстер-хардтоп. У добросовестного владельца жесткий верх всегда хранится в гараже… Говорят, что самой известной владелицей схожей модели 500 SL триумфально красного цвета была принцесса Диана.

Наш же экземпляр Mercedes-Benz 500 SL 1996 года выпуска — из частной коллекции, он был приобретен почти новым в Германии с пробегом всего 18 000 километров, после чего переехал в самое подобающее ему место — на Лазурный берег. Гаражное хранение и теплый климат благоприятствовали авто всю его жизнь, и сегодня состояние машины близко к идеальному, а на одометре значится цифра чуть больше 31 000 километров оригинального пробега.

Классический серебристый цвет, литые диски с еще родной заводской резиной, огромная трехлучевая эмблема посреди радиаторной решетки, внутри которой, кстати, спрятан рычажок открывания капота, покатые формы и распластанный по дороге кузов — для своего времени этот автомобиль был очень прогрессивным. Может кому-то такой дизайн и покажется устаревшим, но зато коэффициент аэродинамического сопротивления у этого родстера составляет Сх=0,32 с установленной жесткой крышей, что по тем временам было лучшим показателем в классе.

Внутри же — царство кожи и натурального дерева, раздельный климат-контроль, электрические сиденья, крыша и дуга безопасности, мощная стереосистема от Bose и встроенный сотовый телефон. Для 90-х годов прошлого века — полный фарш! Все сделано очень надежно, материалы самого высокого уровня, и они идеально подогнаны друг к другу. Да, жаль, что многие современные автопроизводители с претензией на премиум не могут похвастать подобным качеством. Ведь этот SL был сделан в те времена, когда немецкие машины вообще практически не ломались.

Mercedes-Benz SL выпускался с несколькими вариантами силовых установок, в зависимости от года производства: SL 280, SL 300, SL 320, SL 500 и наконец SL 600, а также так называемая Final Edition Series. Под капотом нашего красавца расположился 5-литровый атмосферный V8 мощностью 326 л. с. Привод, разумеется, задний, а коробка — 4-ступенчатый гидромеханический автомат, все четко и понятно.

Поворачиваю ставший уже чуть ли не атавизмом самый обычный ключ в замке зажигания и… этот низкий басовитый звук породистого и честного V8 ни с чем нельзя перепутать! Легкая вибрация содрогает асфальт в радиусе нескольких метров вокруг машины, двигатель шелестит абсолютно ровно и без посторонних звуков, однако подкрасться незаметно к подъезду ночью под этот баритон будет сложновато.

Под стать объему мотора и аппетит у этого «Мерседеса» — при спокойной езде он с легкостью Гаргантюа поедает 20—22 литра 95-го бензина. Если же более активно давить на гашетку, то… ну, сами понимаете.

326 лошадей честно отрабатывают свою «горючку» — SL сначала слегка будто приседает, после чего начинает весьма стремительный 6-секундный отстрел, что по меркам серийных машин конца 80-х было очень неплохо. А наш герой еще и не пушинка — вес SL 500 почти две тонны. Родстер словно парит над дорогой, настолько он комфортабелен.

В автоматической коробке всего 4 передачи (5-ступенчатые появились на более поздних модификациях), переключения которых слышатся и ощущаются, это вам не современный бездушный вариатор. При установленной жесткой крыше скорость мало чувствуется, так что на всякий случай инженеры предусмотрительно ограничили ее на отметке 250 км/ч. Впрочем, парадоксально, но гонять на такой машине совсем не хочется, этот Mercedes создан для красивых прогулок по дорогам вдоль моря на закате, именно так, собственно говоря, он сегодня и используется.

Традиционные по-мерседесовски мягкие, но очень предсказуемые тормоза, весьма уверенно справляются с массой автомобиля. Стихия этой машины — курортные серпантины да ровная гладь загородных шоссе.

С другой стороны, такой «аппарат» можно легко эксплуатировать ежедневно даже в Москве: поставил крышу и радостно катаешься, как на самом обычном заднеприводном Mercedes-Benz. Правда, транспортный налог и расход топлива также будут радовать, зато как третья, четвертая, пятая и так далее (нужное подчеркнуть) машина в гараже обеспеченного человека, влюбленного в стильные будущие олдтаймеры, вполне подойдет. Ведь осталось всего семь лет и этому SL 500 исполнится 30.

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16 сентября 2019
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