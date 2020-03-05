Suzuki и Subaru привлекают российских покупателей дешевыми кредитами

По новой финансовой стратегии, будущие владельцы кроссоверов Suzuki Vitara и SX4 могут сэкономить до 160 000 рублей в случае передачи бывшего автомобиля дилеру по схеме трейд-ин. Для них кредитная ставка будет стартовать от 7% годовых. Программа доступна сроком от 2 до 7 лет.

А вот континентальные коллеги или правильнее сказать, конкуренты из Subaru предложили еще более вкусные условия. Так, счастливым обладателем любого авто в линейке, выпущенного в 2019 году, можно, взяв его в кредит по минимальной ставке в 4% годовых.

Интересно, насколько эффективно взлетят продажи японских марок на нашем рынке? Что ж, поживем — увидим.