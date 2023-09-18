В автосалонах появились «живые» гибридные седаны Geely Galaxy L6

фото Geely
Geely продолжает пополнять линейку своих моделей серии Galaxy. На этот раз очередь предстать перед потребителями дошла до седана Geely Galaxy L6.
Максим Строкер

Во внешности нового подключаемого гибрида Galaxy L6 можно отметить узенькие фары, а также ходовой огонь поперек по-электромобильному лишенной радиаторной решетки «морды». Задние фонари занимают всю ширину кормы седана. Geely утверждает, что Galaxy L6 построен на архитектуре e-CMA и его кузов на 72% состоит из высокопрочной стали. Размеры Galaxy L6 — 4782х1875х1489 мм, колесная база — 2752 мм.

Салон машины может похвастать 10,25-дюймовой прямоугольной ЖК-панелью приборов и 13,2-дюймовым вертикально ориентированным тач-скрином управления. Автомобиль оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и встроенной операционной системой Galaxy N OS, которая может распознавать голос с помощью искусственного интеллекта.

Geely Galaxy L6 получил гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 163 л. с., электродвигателя производительностью 145 л. с. и 3-ступенчатой коробки передач DHT. Время разгона машины от 0 до 100 км/ч составляет 6,5 секунды. Максимальная скорость — 235 км/ч. Доступны два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью 9,11 кВтч и 19,09 кВтч, обеспечивающие запас хода на электрической тяге в 60 км и 125 км соответственно. Цены на новый Geely Galaxy L6 в китайских автосалонах укладываются в диапазон 115 800–149 800 юаней (1,5—2 млн. рублей).

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18 сентября 2023
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