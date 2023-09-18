В автосалонах появились «живые» гибридные седаны Geely Galaxy L6

Во внешности нового подключаемого гибрида Galaxy L6 можно отметить узенькие фары, а также ходовой огонь поперек по-электромобильному лишенной радиаторной решетки «морды». Задние фонари занимают всю ширину кормы седана. Geely утверждает, что Galaxy L6 построен на архитектуре e-CMA и его кузов на 72% состоит из высокопрочной стали. Размеры Galaxy L6 — 4782х1875х1489 мм, колесная база — 2752 мм.

Салон машины может похвастать 10,25-дюймовой прямоугольной ЖК-панелью приборов и 13,2-дюймовым вертикально ориентированным тач-скрином управления. Автомобиль оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и встроенной операционной системой Galaxy N OS, которая может распознавать голос с помощью искусственного интеллекта.

Geely Galaxy L6 получил гибридную силовую установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 163 л. с., электродвигателя производительностью 145 л. с. и 3-ступенчатой коробки передач DHT. Время разгона машины от 0 до 100 км/ч составляет 6,5 секунды. Максимальная скорость — 235 км/ч. Доступны два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов емкостью 9,11 кВтч и 19,09 кВтч, обеспечивающие запас хода на электрической тяге в 60 км и 125 км соответственно. Цены на новый Geely Galaxy L6 в китайских автосалонах укладываются в диапазон 115 800–149 800 юаней (1,5—2 млн. рублей).