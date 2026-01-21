Железные ценности: тест-драйв Subaru Outback

Водоворот китайских премьер, не иссякающий на наших просторах уже четвертый год, просто обязан был утопить светлую грусть отечественного водителя по ушедшим уже кажется навсегда привычным автомобильным брендам. Ничтоже сумняшеся, китайцы взяли не качеством, но количеством. Однако первое же соприкосновение с настоящей японской машиной рушит это убеждение, как карточный домик. Subaru Outback — яркий тому пример. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Скоро, повторим, стукнет четыре года, как российский авторынок изменился до неузнаваемости: прежние аксиомы стали неактуальными, а новые — единственно возможными. С тех пор на нас свалился дефицит, феноменальный рост цен, утилизационный сбор и, конечно, санкции: абсолютному большинству производителей просто запретили иметь дело с Россией. Их места в мгновение ока заняли многоликие и очень талантливые китайцы, оперативно выкатившие в отечественные автосалоны сотни, без преувеличения, новых моделей автомобилей.

Изыскивая в «поднебесных» транспортных средствах позитивные стороны — непростое, надо отдать должное, занятие — из раза в раз сталкиваемся с парадигмой, метко обозначенной в родном русском языке как «на безрыбье, и рак — рыба». У одного «восточного партнера» лучше салон, другому удалось обуздать подвеску, третьему — подружить мотор с трансмиссией. Светится, мигает, переливается и впечатляет экранами — каждый. Не безгрешны, но стараются! Есть же и те, имен называть не будем, кто и стараться перестал: свыкнется, слюбится — вот тренд, по которому сегодня нетвердой походкой идет российский автолюбитель.

И, кажется, пора бы уже согласиться, принять, довериться старику Форду, что ставил новую машину на вершину, однако ж в самый острый момент появляется она. И повергает все досужие рассуждения и убеждения в жерло вулкана Ородруин без метаний и сомнений. Она — Subaru Outback: универсал, ставший кроссовером и воплотивший в себе тандем желаний отечественного автомобилиста.

1/4

Если брать за мерило современный автомобильный дизайн — целиком и полностью продиктованный художниками из Поднебесной — то японский универсал выглядит скорее строго и лаконично: резкие грани оптики что передней, что задней, призванные визуально обновить внешний облик, зрачок не царапают.

Аккуратно она выглядит, неброско: не намудрили с пропорциями, не перебдели с акцентами, сохранили привычную и важную конечному потребителю обзорность в лице очень удачного баланса остекления. С первого взгляда — даже издали — Subaru. Не перепутаешь.

Салон, по нынешним меркам, скорее скромный: даже опционально многоцветаная отделка — никакой уже не гротеск. В глаза бросается весьма «ортодоксальная» панель приборов, совсем, в отличие от тех же китайцев, не перегруженная паразитной информацией вроде играющего по радио трека, и вертикальный дисплей.

Хотя тут попытка сыграть в аналогию с Tesla сыграла с самураями злую шутку: информационные блоки скомпонованы посредственно, выглядят странно, но пользоваться удобно. Отклик, к слову, от китайского не отстает, в отличие от дизайна.

1/5

Возможно, недоумение вызывает «шкурка» российской адаптации ПО: несмотря на официальный запрет на импорт автомобилей, все подкапотные наклейки — на русском языке, а мультимедиа — полностью и весьма грамотно русифицирована.

«Ляпов», что частенько встречаются даже на премиальных и официально завезенных моделях из КНР, за две недели на Subaru не выявлено. Но это подход к собственному продукту — японский подход. Он от санкций не зависит.

Надо ли писать, что кресла удобные? Надо ли говорить об электронастройках сиденья, которые нужны не для картинки и строчки в прейскуранте, а для удобства водителя? Стоит ли упоминать о шумоизоляции, которая иногда, очень издали, пропускает-таки возбуждающий рокот оппозитного двигателя?

Нет, не надо — это заложено в шильдике на решетке радиатора. И как водится — в цене. Но о грустном — позже. А пока — заметная и такая приятная тяжесть двери, удобная архитектура рабочего пространства шофера, в котором руки не глядя находят нужные клавиши, Настройка рабочего места водителя занимает секунды, а запуск двигателя с кнопки и привычный «пробег» стрелок по шкалам отправляет прямиком в нирвану.

1/5

Честно говоря, в глубинах памяти еще теплится трехлитровый «субарь» в том же универсальном исполнении, который просто разрывал пространство, но и 2,4-литровый мотор на 188 лошадиных сил, атмосферный и, конечно, оппозитный — бодр и абсолютно достаточен для большой машины.

Двигатель весело крутится в красную шеститысячную зону, позволяя уезжать от чахлых полуторалитровых «турбополторашек» хоть со светофора, хоть с движения, Мгновенно — забытое чувство — реагирует на педаль газа, а его тандем с фирменным субаровским вариатором — просто песня. В любом смысле слова.

Оказавшиеся рядом обладатели «новых премиальных брендов» чувствуют лишь оголенную неловкость. Особенно после того, как узнают, что под капотом нет турбины. Расход, кстати, вменяемый: около 11 литров АИ-95 в городе и около 9 л — на трассе. Смелые 500 км даже по загруженным предновогодним улицам на 68-литровом баке и уверенные шесть сотен по трассе в далеко не самом экономичном режиме. Не получается на ней ездить эбюджетно, да.

Подвеска блестяще держит дорогу, машиной легко и приятно управлять: она подчищает огрехи водителя и даже позволяет немного пошалить. Поворот под газом? Пожалуйста, красиво «поставимся», но быстро вернемся в полосу. Аплодисменты позади!

1/6

Резкий старт с проворотом колес? Бога ради, но ограниченно: шины надо беречь. Руль точный (машина едет туда, куда ей указывают), достаточно тяжелый, а сама «баранка» — хваткая, приятно лежит в руках, отпускать не хочется.

Да и умная электроника весьма назойливо требует отложить смартфон и сконцентрироваться на дороге: датчики следят за водителем — экономически крайне целесообразная по нынешним временам опция. Впрочем, стоило ли ждать иного от Subaru Outback?

Нет, не стоило: она и в девяностые вызывала сопоставимые эмоции, а уж сегодня — только похорошела в сторону комфорта и безопасности. Очень сбалансированный вышел универсал: хоть для одного, юного и дерзкого, хоть для целой семьи.

1/5

И тут в Москве выпал снег. Много. Жалкие потуги обладателей новых (зачастую даже — полноприводных) кроссоверов, которые истерически штурмовали переметы в надежде выехать, а так же трясущимися руками удержать свое транспортное средство в полосе, вызывали у водителя Subaru Outback лишь недоумение и светлую грусть.

Ни одной напряженной мышцы и морщины, а единственный «потревоженный» лично сугроб — от трактора и за ночь обледеневший — был ногой сдвинут ради безопасности переднего бампера. На этом — торжественное «все».

С ненавистью и нескрываемой завистью смотрели соседи ежевечерний сериал «Парковка», когда Outback из раза в раз проезжал по глубокому снегу и нагло становился в свободный сугроб. Причина тотального доминирования — тот самый фирменный симметричный полный привод, передающий крутящий момент на четыре колеса одновременно.

Трансмиссия размещена по центру, полуоси, что левая, что правая — одной длины. И это дает настолько впечатляющий эффект, что найти равного конкурента среди легковушек непросто. Сравнивали эффективность «Субаря» с премиальными «немцами» — там, знаете ли, и 4matic, и Quattro — и пришли к неутешительному: с циклоном Фрэнсис и его последствиями «японец» справился элегантнее.

1/6

Subaru Outback — концентрат истинных ценностей, которые обязаны быть в машине: комфорт, управляемости, проходимость, широчайший ареал применения, безопасность. Это железные ценности, представляющие собой набор инженерных изысков, которые даже сотней экранов и разных ионизаторов не заменишь.

Это железо, прошедшее десятилетия доработок и улучшений. Это технологии, на которые ушли годы. Невозможно пройти полувековой путь за десятилетие, сколько специалистов не скупай. Ложка дегтя — как без нее — цена: приобрести новый Subaru Outback в автосалоне сегодня, конечно, можно, бренд никуда не уходил и продолжает работу в России, пусть и в усеченных горизонтах, но в кассу придется отнести более 7 000 000 рублей.

Цены колеблются от 7 100 000 до 7 500 000 «деревянных», разнясь от региона и дилера: как никогда близко к 100 000 американских долларов. Многие ли согласятся, особенно на фоне китайского предложения в лице Liхiang и прочих Rox, отдать такую сумму за архаичный универсал без гибридной установки и «премиального» флёра? Немногие, увы. Но каждый из них точно знает, за что платит. Еще бы уложить заявленные 188 сил в 159 л.с., м?..