Эксперты назвали самые ликвидные подержанные автомобили

Аналитическое агентство «Автостат» опросило экспертов российского автомобильного рынка чтобы выяснить, какие марки и модели подержанных машин пользуется сегодня особым спросом. Особых откровений не случилось: многолетние лидеры «вторички» не меняются. Как и требования к ним покупателей.

Так, по мнению директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова, речь идет не о конкретных брендах, а о целом сегменте рынка — особый спрос был и есть на автомобили 3-5 лет в хорошем техническом состоянии и минимальным количеством собственников.

Тем не менее, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «АВИЛОН» Роман Титов отметил, что среди наиболее ликвидных автомобилей на вторичном рынке находятся модели LADA, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Ford. «Они популярны у покупателей и обладают высокой остаточной стоимостью благодаря своей репутации, комфорту, экономичности и надежности», — считает эксперт.

— Исторически сложилось, что японские и корейские марки автомобилей наиболее устойчивы к потере стоимости. В более дорогих сегментах к ним присоединяются модели большой немецкой тройки. Примеры самых ликвидных моделей на сегодня – Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Kia K5, Toyota Land Cruiser, BMW X5, — добавляет директор департамента автомобилей с пробегом «РОЛЬФ» Вадим Черноусов.

— Что касается премиум-сегмента, то тут исторически лидируют Mercedes-Benz, BMW, Audi, а также некоторые модели Porsche, — резюмировал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.