Продажи подержанных автомобилей в России продолжают падать

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», почти четверть всех продаж подержанных машин в начале года пришлась на марку LADA — в январе реализовали 78 200 автомобилей отечественного производства, что составляет 24% от общего объема вторички. В топ-3 самых популярных брендов также вошли Toyota с результатом в 36 900 единиц (11,3% рынка) и Kia — 18 000 ед. (доля 5,5%)
Как отмечают аналитики, спрос на все марки из топ-10 снизился по сравнению с январем 2023 года: меньше всего продажи просели у LADA (-1,4%), больше всего — у Volkswagen (-18%).
Среди моделей также удерживает лидерство LADA. Самым популярным у покупателей подержанных машин стал хетчбэк ВАЗ-2114 — его выбрали 7,3 тыс. человек. Не сильно отстают Ford Focus (6,6 тыс. шт.), Kia Rio (6,6 тыс. шт.), Hyundai Solaris (6,4 тыс. шт.) и LADA Priora (6,4 тыс. шт.).
И большинство моделей из топ-10 тоже демонстрирует отрицательную динамику. Спрос вырос только на две модели LADA — на внедорожник 4x4 (9,4%) и незначительно, на 0,1%, на ВАЗ-2107.
Продажи автомобилей с пробегом в России падают с сентября 2023 года — последний раз рост был зафиксирован в августе. С тех пор вторичный рынок опустился до отметки менее полумиллиона машин в месяц. Прошлый месяц по объемам и вовсе стал худшим январем с 2017 года, когда было реализовано 314,5 тысяч подержанных легковушек.