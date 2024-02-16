Продажи подержанных автомобилей в России продолжают падать

По итогам января российский рынок автомобилей с пробегом сократился на 10% — за первый месяц 2024 года было продано 324 700 легковушек. При этом эксперты фиксируют снижение спроса на все марки из десятки лидеров вторичного рынка.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», почти четверть всех продаж подержанных машин в начале года пришлась на марку LADA — в январе реализовали 78 200 автомобилей отечественного производства, что составляет 24% от общего объема вторички. В топ-3 самых популярных брендов также вошли Toyota с результатом в 36 900 единиц (11,3% рынка) и Kia — 18 000 ед. (доля 5,5%)

Как отмечают аналитики, спрос на все марки из топ-10 снизился по сравнению с январем 2023 года: меньше всего продажи просели у LADA (-1,4%), больше всего — у Volkswagen (-18%).

Среди моделей также удерживает лидерство LADA. Самым популярным у покупателей подержанных машин стал хетчбэк ВАЗ-2114 — его выбрали 7,3 тыс. человек. Не сильно отстают Ford Focus (6,6 тыс. шт.), Kia Rio (6,6 тыс. шт.), Hyundai Solaris (6,4 тыс. шт.) и LADA Priora (6,4 тыс. шт.).

И большинство моделей из топ-10 тоже демонстрирует отрицательную динамику. Спрос вырос только на две модели LADA — на внедорожник 4x4 (9,4%) и незначительно, на 0,1%, на ВАЗ-2107.

Продажи автомобилей с пробегом в России падают с сентября 2023 года — последний раз рост был зафиксирован в августе. С тех пор вторичный рынок опустился до отметки менее полумиллиона машин в месяц. Прошлый месяц по объемам и вовсе стал худшим январем с 2017 года, когда было реализовано 314,5 тысяч подержанных легковушек.