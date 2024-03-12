Подержанные LADA начали стремительно дорожать

В начале 2024 года стоимость легковых машин на вторичном рынке России почти не изменилась. При этом у отдельных марок автомобили прайсы даже стали чуть дешевле, а у каких-то выросли, причем достаточно серьезно.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Авто», в январе-феврале 2024 года средняя стоимость ТС с пробегом составила 1 200 000 рублей — сумма выросла на 2,6% в сравнении с ноябрем-декабрем 2023 года.

Самыми востребованными у клиентов платформы стали марки LADA, Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen. Средняя цена на подержанные LADA увеличилась на 20%, Toyota — на 0,3%, а Volkswagen — на 0,1%. При этом Hyundai и Kia стали чуть дешевле — на 1,7% и на 1,7% соответственно.

Среди моделей на вторичном рынке в лидеры вышли исключительно LADA — Priora, Samara, Granta, 2107, 2110, Niva, Kalina. И все они стали дороже, чем в последние месяцы прошлого года. Priora прибавила в цене 7%, Samara — 10,5%, Granta подорожала на 6,6%, средняя стоимость 2107 выросла на 8%, на 11% дороже стали 2110, цены на Niva выросли на 10%, а на Kalina — на 6%.