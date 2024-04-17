Эксперты назвали самые популярные дизельные модели с пробегом

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» составили рейтинг дизельных легковых автомобилей старше 5 лет с минимальным пробегом, которые чаще всего проверяли россияне с января прошлого года по март текущего.

Абсолютными лидерами у россиян стали автомобили Mazda — сразу четыре модели попали в ТОП-10 рейтинга, причем вся первая тройка занята машинами этой японской марки. Из автомобилей старше 5 лет чаще всего проверяли кроссоверы Mazda CX-8, который опережает по частоте запросов седаны и хетчбэки Mazda Axela (известны в России как как Mazda3) и кроссовер Mazda CX-3. В первую пятерку списка входят также минивэн Mitsubishi Delica D5 и кроссовер Land Rover Range Rover Velar.

— Покупка автомобиля с пробегом — это всегда поиск оптимального соотношения ряда параметров, среди которых не только возраст машины и пробег, но и ее состояние, и цена. К тому же чем старше автомобиль, тем важнее проверить его историю перед принятием решения о покупке, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» результаты исследования руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев.

Напомним, что в марте 2024-го аналитики зафиксировали первое с начала этого года снижение цен на «бэушки» с одновременным ростом предложений на вторичном рынке и снижением покупательского спроса на автомобили с пробегом.