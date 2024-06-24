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Автоэксперт назвал кроссоверы, которые лучше не покупать на вторичном рынке

В списке — британские, французские и даже японские модели

На российском рынке подержанных автомобилей довольно много всевозможных кроссоверов на любой вкус, цвет и кошелек. Однако далеко не все из них стоит всерьез рассматривать к покупке — в случае некоторых моделей риск нарваться на проблемы слишком высок.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Автоэксперт назвал кроссоверы, которые лучше не покупать на вторичном рынке

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал «Российской газете» пятерку самых ненадежных кроссоверов на вторичном рынке. Так, Land Rover Discovery 2004-2017 годов он раскритиковал за многочисленные проблемы с двигателем, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. В списке недостатков Discovery Sport (с 2014 года) — помимо перечисленного, еще и низкая коррозийная стойкость кузова. А у Range Rover Evoque 2011-2019 годов — проблемы с климатической системой, «выхлопом» и трансмиссией.

У Peugeot 3008 образца 2013-2019 годов массу сложностей вызывают выхлопная и топливная системы, подвеска, электрика и двигатель. Проблемы выявлены и у более популярного в России Nissan X-Trail (2014-2021 годов): его слабыми местами названы кондиционер, аккумулятор, тормоза, электрика, мотор и трансмиссия. Кроме того, трудности часто застают врасплох владельцев Ford Kuga (2008-2013 годов), Nissan Qashqai (2014-2021 годов), Audi Q7 (2006-2015 годов) и Hyundai Santa Fe (2013-2018 годов).

Подводя итог, эксперт рекомендует при выборе подержанного кроссовера уделять особое внимание состоянию кузова, двигателя, трансмиссии, подвески и тормозной системы. К тому же, прежде чем приобрести тот или иной автомобиль, покупателю стоит изучить вопрос цен — на запчасти и обслуживание модели.

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