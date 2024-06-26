Монголия, как главный «порт» доставки в Россию автомобилей, запчастей и... денег

Смеяться над пакетом с пакетами антироссийских санкций можно долго, но определенные и весьма неприятные ограничения они все же на нас накладывают. Ключевое, пожалуй, это значительное осложнение международных платежей, «лазейки» для которых перекрываются каждый день. Да, находятся и новые, но это время и, как ни странно, деньги. Впрочем, элегантность некоторых решений и новые маршруты воистину достойны уважения. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Машины завозить нельзя, но и запчасти, которые, вроде как, не запрещено — изрядно подорожали. Тут и курс национальной валюты, и жадность продавца, но основная причина -логистика. Причем не столько самого товара, а денег — платят за партии, будь они хоть коробкой, хоть эшелоном в 50 вагонов, не наличными.

И по этим самым транзакциям и был нанесен весьма оперативный и, надо отдать должное нашим бывшим партнерам, действенный удар: не столько само отключение от SWIFT, сколько «вынужденная токсичность» российских банков — с нашими просто боятся работать, потому что «вторичные санкции» никто не отменял. Короче, Запад натворили бардака в валютной системе, крепко затормозив все операции. Не остановив, но существенно замедлив.

Безусловно, были найдены пути обхода — мы ж в России! Научены! Тут и «крипта», и «дружественные страны», и даже «дружественные валюты». Но все эти хитрости, во-первых, существенно увеличивают итоговую цену товара, ведь каждое новое звено в цепочке поставщиков бесплатно работать не будет.

А во-вторых, существенно «пролонгировались» сроки. Как доставки, так и непосредственно перевода. А если деньги заемные, как это обычно бывает, то конечный покупатель оплатит еще и этот счет. Впрочем, самое печальное даже другое: «маршруты» очень быстро перестают быть актуальными. Работать перестают. Приходится постоянно искать новые. И недавно был найден воистину грандиозный, который однажды станет легендарным.

БЛОК

Дело в том, что российские логистические технологи, назовем профессионалов по обходу санкций и запретов таким словом, обнаружили на карте мира огромное государство, у которого протяженность границы с Россией — 3485 км. Практически вся — сухопутная: вози — не хочу. Более того, об этой стране, кажется, забыли во всем мире. Монголия!

Через нее в Россию идут караваны с санкционными товарами из Китая и Японии: те же японские автомобили, которые официально нельзя в Россию завозить. Более того, монгольские банки весьма спокойно и лояльно относятся к транзакциям от отечественных финансовых организаций, принимают и проводят платежи, позволяя бизнесу не только заключать сделки, но и делать это намного быстрее.

Читая очередные рассказы о запретах, рестрикциях и прочих санкциях, нужно всегда помнить две важные идиомы: во-первых, путь обхода найдется всегда, уж слишком велика Россия во всех смыслах этого слова, а во-вторых, вводящие эти самые санкции страны откровенно, почти не скрывая надеются, что этот путь будет найден и максимально оперативно. Ну, кроме, возможно, двух стран, с обеими из которых, к слову, у нас есть прямая граница.