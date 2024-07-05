«Самый красивый автомобиль в мире» выставили на продажу в России

Представленный в 1961 году Jaguar E-Type стал одним из самых известных автомобилей, а легендарный Энцо Феррари и вовсе называл британскую машину самой красивой в мире. И теперь это купе можно купить в России.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже Jaguar E-Type 1 Series образца 1962 года выпуска. Автомобиль оснащен каноничным для модели 3,8-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем на 265 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Купе, имеющее сертификат аутентичности Jaguar Heritage, за всю свою историю сменило всего трех владельцев. Машина, как уверяет продавец, полностью обслужена, и у нее новые винтажные шины Michelin. Пробег выставленного на продажу автомобиля — 58 000 км.

Один из 5782 выпущенных спорткаров нынешний хозяин готов отдать за 16 500 000 рублей, что для столь уникальной машины — практически даром, учитывая растущие год от года цены на Jaguar E-Type.