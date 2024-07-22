Эксперты перечислили авто, которые можно купить по цене LADA Vesta с вариатором

Обновленная «Веста» с вариатором — единственная на сегодняшний день отечественная легковушка с автоматизированной трансмиссией. И у нее, разумеется, есть масса альтернатив на вторичном рынке. Далеко не все из них заслуживают внимания, но к нескольким авто точно стоит присмотреться.

Руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко в беседе с RG.ru назвал четыре «бэушных» варианта, которые также предлагают автоматизированные трансмиссии и просят за себя те же 1,5 млн. рублей.

Так, по сопоставимой цене на вторичном рынке можно отыскать седан Hyundai Solaris второго поколения со 123-сильным мотором 1.6 и классическим 6-ступенчатым «автоматом» или лифтбэк Volkswagen Polo последней генерации, доступный со 110-сильным 1,6-литровым двигателем с автоматической трансмиссией.

Для тех, кто ищет более престижный вариант, на рынке существуют альтернативы в виде кроссоверов. Например, Nissan X-Trail 2011 года производства со 169-сильным с 2,5-литровым бензиновым мотором в связке с вариатором и полным приводом — около 1,6 млн. рублей. Примерно за 1,7 млн. можно приобрести и премиальный SUV: Infiniti FX37 2012 года с мощным и надежным 3,7-литровым движком, 7-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.