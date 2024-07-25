В России продают Mercedes-Benz Pullman, который служил в правительстве Германии

Поставки в Россию роскошных лимузинов Mercedes-Benz в удлиненном исполнении Pullman прекратились после начала санкций, но на вторичном рынке такие машины отыскать можно. Встречается даже уникальный вариант на базе Mercedes-Benz 600 (W100).

Седан поколения W100, выпускавшийся с 1963 по 1981 годы, стал первым в семействе Grosser Mercedes, которое предвосхитило появление Maybach. Модель предлагалась со стандартной или удлиненной колесной базой, и именно последний вариант портал «АвтоВзгляд» отыскал в продаже на одной из онлайн-площадок. Автомобиль с пробегом 95 000 км нынешний владелец намерен реализовать за 50 000 000 рублей.

Если верить продавцу, машина 1974 года — один из двух лимузинов правительства Германии, которые служили для того, чтобы перевозить высокопоставленных гостей во время их официальных визитов. Конкретно этот автомобиль встречал даже покойную королеву Елизавету II. После особенный «Пульман» продали немецкому производителю пива, а затем авто оказался в России, у бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Что же до силовых агрегатов, то лимузин приводится в движение 6,3-литровым V8 на 250 л.с. Коробка передач — автоматическая, привод — задний.