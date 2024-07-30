Последний представительский ЗИЛ выставили на продажу в России

Завод имени Лихачева стал историей, единственной осязаемой частью которой остались автомобили, встречающиеся на вторичном рынке. А там можно отыскать по-настоящему уникальные экземпляры — такие, как, например, один из последних лимузинов, собранных на предприятии.

Портал «АвтоВзгляд» обнаружил на одном из популярных классифайдов объявление о продаже легендарного лимузина ЗИЛ-41047 образца 2007 года. Он вошел в число последних машин, собранных на московском предприятии, что делает экземпляр особенно ценным для коллекционеров. Заявлено, что автомобиль находится в «заводском состоянии», на его одометре всего 17 000 км, а в ПТС — два владельца.

В описании объявления сказано также, что повседневной эксплуатации лимузин не видел, а участвовал только в различных мероприятиях и автопробегах. Автомобиль хранился в гараже, и он полностью «оригинальный» — вплоть до штатных покрышек «Гранит». В движение машина приводится 7,7-литровым бензиновым двигателем, агрегатированным с «автоматом» и задним приводом.

Остается лишь добавить, что уникальный ЗИЛ-41047, отметивший в этом году свой 17-й день рождения, предлагается по цене в немалые 39 500 000 рублей.