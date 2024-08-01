Аналитики подвели итоги российских продаж подержанных авто в первом полугодии

За первые шесть месяцев текущего года россияне подписали 2,75 млн. договоров купли-продажи подержанных автомобилей — немного меньше (на 0,2%), чем за аналогичный период 2023-го. Но в иных регионах динамика куда более заметная: скажем, в Москве рынок «бэушек» вырос сразу на 34%.

По данным агентства «Автостат», 15% российского рынка подержанных автомобилей приходится на Москву и Подмосковье. В Первопрестольной с начала года купили 243,9 тыс. машин с пробегом, в области — 159,9 тыс. И если в столице продажи «бэушек» выросли, то в Подмосковье, напротив, снизились — на 5%.

Но продажи машин с пробегом увеличились не только в Москве. Из тридцатки крупнейших по объему рынка регионов положительную динамику также продемонстрировали, например, Дагестан (+10,6%), Хабаровский край (+4,4%) и Ростовская область (+4%).

Что же касается аутсайдеров, то самое ощутимое падение рынка зафиксировано в Кемеровской (-7,8%) и Новосибирской (-7,4%) областях, а также в Алтайском крае (-7,0%). Недалеко в этом смысле ушли Санкт-Петербург (-6,2%) и Ханты-Мансийский АО (-5,6%).