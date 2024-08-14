Россияне предпочитают сильно подержанные немецкие авто не дороже 1 млн. рублей

Новые китайские авто недоступны, увы, подавляющему большинству россиян: слишком дороги и они, и автокредиты. Но дорожает и «вторичка», причем если и подержанное авто брать на заемные деньги, то процентные ставки тут зашкаливают за 20 процентов. Вот и берет народ в основном то, что подешевле. Понятно, что определенным спросом пользуется у нас продукция немецкого автопрома (12% вторичного рынка), пусть и прилично побегавшая. И в первую очередь — автомобили марки Volkswagen.

Так, на долю этого бренда, как выяснили аналитики автомобильной системы Pango Cars, в июле 2024 года пришлась практически половина продаж всех бэушных «немцев». За ним следует Opel — четверть объема заключенных сделок купли-продажи, а потом по убывающей идет «большая немецкая тройка — Audi, BMW и Mercedes-Benz.

При этом более трети всех «немецких» автопродаж приходится на недорогие экземпляры — в диапазоне от 500 000 до 1 млн. руб. Еще четверть наших соотечественников наскребли на покупку от 1 млн. до 1,5 млн. По 14% от продаж составили машины ценой до 500 000 и свыше 2 млн. рублей. И только десятая часть россиян потратила на авто с пробегом от 1,5 млн. до 2 млн. (11%).

Но самое печальное в том, что 48% подержанных «фрицов» в этой статистике — возрастные транспортные средства: им от 10 до 15 лет. Еще 15% реализованных ТС и того почтеннее — им от 15 до 20 лет. А 5% нынешнего рейтинга ну просто откровенные «деды» — это автомобили старше 20 лет. На более молодые экземпляры машин с пробегом (от 5 до 10 лет) приходится меньше четверти сделок — 24%.

— Немецкие автомобили по-прежнему остаются привлекательными для российских автолюбителей на вторичном рынке за счет высокой репутации их производителей. Однако из-за отсутствия поставок новых авто дефицит этих брендов неминуем, следовательно и ценообразование будет меняться, — комментирует свое исследование пресс-служба компании Pango Cars.