Названы самые популярные подержанные иномарки стоимостью до 1 млн рублей

На бюджетный сегмент «вторички» — то есть на подержанные автомобили стоимостью до 1 млн рублей — приходится сегодня 60% рынка. А какие именно модели пользуются наибольшим спросом? На этот вопрос ответили аналитики.

Так, по данным сервиса «Авто.ру», который проанализировал объявления, опубликованные в период с января по август 2024 года, больше всего в бюджетном сегменте представлено машин японских (30%), немецких (19%) и корейских марок (18%). Доля «китайцев» же совсем невелика — всего 3%.

Тем не менее, наибольшим спросом среди всех «бэушных» иномарок стоимостью до миллиона рублей пользуется Ford Focus второго поколения (2004-2011). В среднем такие машины «уходят» за 35 дней, а их усредненный прайс — 504 тысячи рублей. Второе место в рейтинге популярности у Renault Logan 2004-2015 (32 дня, 420 тысяч), третье — у Hyundai Solaris 2010-2014 (37 дней, 835 тысяч), четвертое — у Ford Focus третьей генерации, то есть 2011-2015 (37 дней, 890 тысяч), а пятое — у Chevrolet Lacetti 2004-2013 (36 дней, 515 тысяч).

Помимо этих пяти моделей, в первой десятке оказались Daewoo Matiz 2000-2015 (235 тысяч рублей), Volkswagen Polo 2009-2015 (800 тысяч), Kia Rio 2011-2015 (почти 900 тысяч), Chevrolet Lanos 2002-2009 (220 тысяч) и Opel Astra 2006-2014 (чуть больше 600 тысяч). В усредненном же виде классический представитель сегмента — это бензиновый седан 2010 года выпуска с пробегом за 190 000 км.