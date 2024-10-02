Россиянам назвали стоимость владения внедорожником Toyota Land Cruiser 300

В России стоимость пятилетнего владения Toyota Land Cruiser 300 составляет 11,7 млн. рублей. Эксперты приводят цифры, актуальные для Москвы в 2024 году. Оценивался японский внедорожник в комплектации VX+ с бензиновым 415-сильным мотором. Подсчетами занимались аналитики Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

По их мнению, каждый километр пробега по московским дорогам обойдется владельцу «трехсотого» в 116,5 рублей. На бензин в общей сложности уйдет 752,5 тыс. рублей. Страховать Land Cruiser 300 в российской столице тоже недешево. За ОСАГО придется выложить 102 тыс. рублей, КАСКО обойдется и того дороже — в 3,9 млн.

Согласно регламенту, при пробеге в 100 тыс. км за пятилетний период «Крузак» должен пройти 10 процедур технического обслуживания. Их общая стоимость составит 423,7 тыс. руб. При исходной цене нового Toyota Land Cruiser 300 в 17,3 млн., потеря стоимости оценивается в 5,9 млн. А траты на ремонт при использовании оригинальный запасных деталей — 136 тыс.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал обзор роскошных и недорогих рамных внедорожников, которые круче Toyota Land Cruiser 300. При таких конкурентах легендарный «Крузак» за бешеные деньги уже не нужен.