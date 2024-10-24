Пакет с пакетами санкций продолжает расширяться, параллельно множа примеры и отечественной смекалки, позволяющей эти самые запреты обходить, и феерического восприятия самих запретов странами-санкционерами. Про закупки запрещенного российского газа в тандеме с не менее запрещенной российской нефтью сказано уже немало, но вот подоспела новость про запрещенные японские автомобили. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Санкционная карусель натворила немало бед, крепко изломав и так не пришедший в себя после пандемии бизнес. Представить себе, что действующее в масштабе целого мира предприятие внезапно откажется от прибыльного и успешного направления, сложно. Да чего там, просто невозможно. В современных реалиях полно противоречий, так что на официальные заявления, сделанные под гнетом политиков, надо смотреть сквозь пальцы: деньги сами себя не заработают, поэтому обходные пути ищут с обеих сторон целиком и полностью синтетического препятствия.

Яркий пример — Япония, давний партнер (читай, вассал) США, который права голоса не имеет даже перед собственным бизнесом. К маме — значит, к маме, запрещаем экспорт подержанных машин в Россию. Однако предприниматель на то и предприниматель, чтобы находить возможности и действовать для получения той самой прибыли. Той, что сегодня старой когорте автомобильных брендов остро не хватает.

Ровно это и произошло в текущем споре: как только японцы официально запретили сами себе поставлять подержанные машины в Россию (а это — мощный инструмент заработка, который генерировал рабочие места и налоги), тут же начался поиск возможностей обхода подобного запрета. И, о, чудо, он нашелся.

Фото: freepik.com

Есть в Южной Корее порт Сохчо: он очень сильно ориентировался на поставку японских «бэушек» в Россию и был центром «промысла» на всем восточном побережье республики. Но в 2009 году ввели повышенные таможенные пошлины, объем упал, помидоры завяли. Однако совсем недавно и совершенно внезапно экспорт «вторички» возобновился в усиленном режиме: компания Glory Mobility начала активные поставки подержанных японских авто в страны Центральной Азии через весьма двусмысленный порт. Через Владивосток.

Корейцы быстро осознали «объемы золота в жиле» и пошли по проторенной дорожке, вежливо указывая в накладных документах Центральную Азию. Ну не будут же японцы сомневаться в честности своих давних партнеров! В конце-то концов, деньги уплачены, товар отправлен, а дальнейшая его судьба никого не интересует. Естественно, никакие машины из Владивостока в Азию не поступают, а остаются там, где в них есть потребность — в России.

Осознают ли эту двусмысленность корейцы? Конечно, осознают. Осознают ли японцы? Без всяких сомнений. Но бизнес — есть бизнес, а приток твердой валюты компенсирует эмоциональные и юридические недостатки. Бывает, ничего нового. Как известно, на любую гайку с хитрой резьбой обязательно найдется свой болт. А уж если добавить смазки — так дело точно пойдет.