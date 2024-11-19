Автоэксперт назвал самые надежные авто стоимостью до 300 000 рублей

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России сегодня — почти 1,5 млн рублей. Тем не менее, приобрести «бэушку» можно и за куда меньшие деньги — даже за 300 000 «деревянных». Реально ли найти в этом ценовом сегменте что-то «живое»? Вполне. Если знать, что искать.

В беседе с «Российской газетой» представитель компании Expocar Александр Ковалев рекомендовал тем, кто ищет авто стоимостью до 300 тысяч рублей, присмотреться к Audi 80, Ford Focus первой генерации и Renault Logan в возрасте 15-30 лет. По его словам, эти машины отличаются простотой и надежностью конструкции, а значит, и вероятность того, что они доставят много проблем, ниже. Главное — брать «пустые» комплектации и внимательно осматривать кузов.

Готовы приобрести «нашемарку»? Тогда можно полистать объявления с LADA Granta, Kalina, Priora или ВАЗ-2114. Все они простые в эксплуатации и недорогие в обслуживании. Что же касается других «Жигулей», которых много на просторах Интернета, то он них лучше оказаться. Эксперт объясняет это тем, что велика вероятностью столкнуться с коррозией, неисправностью электрики, поломками подвески и отопительной системы.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что эксперты назвали самые ненадежные автомобили Nissan.