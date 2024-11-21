Перечислены самые популярные в России машины с пробегом

По итогам второго месяца осени наиболее востребованным стало объявление о продаже четырехлетней Toyota Corolla. Этим седаном с пробегом 24 тыс. км заинтересовались 76 потенциальных покупателей. Автомобиль продавался всего один день. Хозяин оценил его в 1,5 млн рублей.

Список объявлений о продаже подержанных машин частниками, которые получили больше всего звонков за первые три дня после публикации своих предложений, изучили эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес». 58% объявлений опубликовали в Москве и Подмосковье, еще 30% пришлось на Петербург и Ленинградскую область. Оставшиеся 12% распределились между другими регионами.

Второе место по популярности после «Короллы» принадлежит Kia Sorento, сошедшему с конвейера в 2020-м. Из-за этого автомобиля владельца потревожили 74 раза. Стоимость кроссовера составила 3,6 млн рублей при пробеге 26,5 тыс. км. Третью строчку заняла «Нива» 2021-го года выпуска. По объявлению о ее продаже звонили 59 человек. Внедорожник с пробегом почти 90 тыс. км удалось продать за пару дней. Новый владелец заплатил 650 тыс. рублей.

Больше всего звонков потенциальные покупатели сделали из-за подержанных LiXiang L9, Exeed TXL и Haval F7x, также у россиян вызвали интерес Tank 300, Geely Monjaro и GAC GS8.

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