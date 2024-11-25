Спрос на подержанные легковушки в России вырос почти на четверть

По итогам второго месяца осени в нашей стране приобрели 605,3 тыс. легковых машин на вторичке. Это на 24% больше по сравнению с октябрем 2023-го и на 14% выше уровня сентября текущего года. Больше половины покупок в этом сегменте авторынка — 50,8% — пришлось на долю пяти брендов.

С показателем 25% первую строчку сохранила российская LADA, десятая часть рынка досталась японской Toyota. Также в пятерку лидеров вошли «корейцы» — Kia и Hyundai. Их показатели — 5,9 и 5,5% соответственно. Следом идет Nissan из Страны восходящего солнца со своими 4,6%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В рейтинге моделей на верхней строчке закрепилась вазовская «классика» — седан LADA 2107 с долей 2,4%. В спину нашей непотопляемой четырехдверке дышат Kia Rio и Hyundai Solaris, у каждого из этих авто — по 2%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в октябре на российской вторичке наиболее востребованным стало объявление о продаже четырехлетней Toyota Corolla. Седаном с пробегом 24 тыс. км заинтересовались 76 потенциальных покупателей. Автомобиль продавался всего один день. Хозяин оценил его в 1,5 млн рублей.