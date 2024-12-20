Рынок поддержанных машин в России вырос на 15% в ноябре

За последний месяц осени в нашей стране владельцев сменили 524,5 тыс. бэушных легковушек. Это на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре 2023-го речь шла о 458,1 тыс. авто. Больше половины вторички традиционно пришлось на пять брендов. Первой по-прежнему остается LADA c долей около 26%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», «Тойоте» досталась десятая часть вторичного авторынка РФ по итогам ноября. Кроме того, в первую пятерку попали корейские марки Kia и Hyundai с показателями 5,5 и 5,3% соответственно. Чуть меньше — 4,5% — смог урвать Nissan.

В конце осени доля еще пяти брендов составила от 3 до 4%. Это Honda, Volkswagen, Renault, а также Ford и Chevrolet. Прочие марки не смогли преодолеть трехпроцентный барьер.

По итогам 11 месяцев 2024-го жители россияне купили 5,5 млн авто с пробегом, что на 4,6% больше, чем за тот же срок в прошлом году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что подержанные легковушки в России подорожали впервые за 9 месяцев. Одной из основных причин стала инфляция.