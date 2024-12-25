Стало известно, где в России больше всего любят LADA c пробегом

По итогам 11 месяцев текущего года максимальное количество поддержанных автомобилей марки LADA было реализовано в Краснодарском крае. Этот регион оказался главным рынком сбыта «бэушек» с ладьей на капоте в стране. Кстати, их число выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. В итоге своих владельцев нашли 82,5 тыс. экземпляров.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику перерегистрации машин. На втором месте по востребованности бэушные LADA оказались в Дагестане — там продали 77,3 тыс. авто. Тройку лидеров в этом контексте замыкает Башкирия — ее результат составил 52 тыс. штук.

Кроме того, в топ-5 регионов, где любят поддержанные «Лады», вошли Ростовская область и Ставропольский край. За неполный 2024-й там раскупили 50,2 и 49,1 тыс. машин с ладьей на шильдике соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в ноябре рынок поддержанных авто в России вырос на 15%. Лидерство сохраняет LADA c долей около 26%. За последний месяц осени в нашей стране владельцев сменили 524,5 тыс. бэушных легковушек.