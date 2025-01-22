Эксперт перечислил самые надежные корейские авто по цене до 500 000 рублей

Корейские автомобили пользуются довольно высоким спросом на российской вторичке — потому что надежные, простые в обслуживании и сравнительно недорогие. Вполне реально отыскать достойный вариант даже до 500 000 рублей. Хотя, конечно, не все модели могут гарантировать беспроблемную эксплуатацию. К каким машинам стоит присмотреться, а какие — лучше обходить стороной, рассказал автоэксперт.

В беседе с «Российской газетой» Александр Ковалев из компании Expocar в первую очередь назвал Hyundai Accent. Отметив, что этот седан является одним из самых популярных в сегменте, поскольку может похвастать «долговечными агрегатами, крепкой подвеской и устойчивостью кузова к коррозии», что крайне важно в российских условиях эксплуатации.

Тем, кто передвигается преимущественно по городу и ищет экономичный и маневренный автомобиль, стоит присмотреться к корейским хетчбэкам субкомпактного класса — Hyundai Getz и Kia Picanto. А если нужен салон побольше, то можно изучить объявления о продаже Kia Spectra. Эта модель «сочетает высокий уровень надежности с богатым оснащением, которое редко встретишь в этом ценовом диапазоне».

А вот популярную парочку Kia Rio и Hyundai Solaris, по словам эксперта, лучше обходить стороной. И дело не в том, что эти автомобили ненадежны — напротив. Просто в обозначенном ценовом сегменте найти машину в хорошем состоянии крайне сложно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, на сколько по итогам года в России подорожали подержанные автомобили. К концу 2024-го средний прайс машины с пробегом достиг отметки 1,48 млн. рублей.