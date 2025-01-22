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Эксперт перечислил самые надежные корейские авто по цене до 500 000 рублей

Модели из Страны утренней свежести, которым стоит уделить особое внимание

Корейские автомобили пользуются довольно высоким спросом на российской вторичке — потому что надежные, простые в обслуживании и сравнительно недорогие. Вполне реально отыскать достойный вариант даже до 500 000 рублей. Хотя, конечно, не все модели могут гарантировать беспроблемную эксплуатацию. К каким машинам стоит присмотреться, а какие — лучше обходить стороной, рассказал автоэксперт.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение Эксперт перечислил самые надежные корейские авто по цене до 500 000 рублей

В беседе с «Российской газетой» Александр Ковалев из компании Expocar в первую очередь назвал Hyundai Accent. Отметив, что этот седан является одним из самых популярных в сегменте, поскольку может похвастать «долговечными агрегатами, крепкой подвеской и устойчивостью кузова к коррозии», что крайне важно в российских условиях эксплуатации.

Тем, кто передвигается преимущественно по городу и ищет экономичный и маневренный автомобиль, стоит присмотреться к корейским хетчбэкам субкомпактного класса — Hyundai Getz и Kia Picanto. А если нужен салон побольше, то можно изучить объявления о продаже Kia Spectra. Эта модель «сочетает высокий уровень надежности с богатым оснащением, которое редко встретишь в этом ценовом диапазоне».

А вот популярную парочку Kia Rio и Hyundai Solaris, по словам эксперта, лучше обходить стороной. И дело не в том, что эти автомобили ненадежны — напротив. Просто в обозначенном ценовом сегменте найти машину в хорошем состоянии крайне сложно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, на сколько по итогам года в России подорожали подержанные автомобили. К концу 2024-го средний прайс машины с пробегом достиг отметки 1,48 млн. рублей.

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