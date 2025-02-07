Перечислены три самых популярных автомобиля с пробегом в России

По итогам января 2025 года лидерами вторичного рынка в России стали шестилетний рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, четырехлетний RAV4 той же марки и BMW X7, сошедший с конвейера в 2019-м. Именно за этими машинами россияне охотились чаще всего, прозванивая объявления.

Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», оценив предложения частников на отечественной вторичке. Эксперты отслеживали статистику звонков по конкретным объявлениям. В расчет брались машины, соответствующие критериям ликвидности. То есть возраст авто не превышает семи лет, пробег не переваливает за 150 тыс. км, в ПТС вписано не больше трех владельцев. Допускалось одно ДТП и один расчет ремонта.

В итоге наибольший интерес у покупателей вызвал паркетник Toyota RAV4, выпущенный в 2021 году. При пробеге 78 тыс. км за него просили 3,8 млн рублей. Предложение спровоцировало 69 звонков в первые дни.

На второй строчке расположился «рамник» Toyota Land Cruiser Prado, покинувший стены завода-изготовителя в 2019-м. Его стоимость составила 5,4 млн рублей при небольшом пробеге в 35 тыс. км. Владельцу позвонили 64 раза, внедорожник нашел нового хозяина всего за пару дней.

Тройку лидеров замкнул кроссовер BMW X7 того же возраста, что и «Прадик». Он успел проехать 131,5 тыс. км, после чего оказался выставлен на продажу за 6,5 млн рублей. На реализацию «немца» ушел всего один день.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему покупка подержанной машины в 2025 году может выйти боком.