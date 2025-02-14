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Названы самые ликвидные китайские автомобили в России

Эксперты подвели итоги 2024 года

По итогам прошлого года на отечественном рынке наиболее ликвидным среди прочих китайских автомобилей стал Geely Coolray. Подразумевается паркетник первого поколения, поскольку при исследовании остаточной стоимости эксперты сравнивали ценник 2021 года и стоимость перепродажи в 2024-м.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названы самые ликвидные китайские автомобили в России

Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», остаточная стоимость Geely Coolray составила 122,3%, за три года она выросла на 22,3%. Такая цифра позволила кроссоверу занять третью строчку среди прочих SUV в B-классе и обставить всех «поднебесных» конкурентов. Популярный в России Haval Jolion стал вторым, Geely Atlas Pro — третьим.

Актуальная версия Coolray продается в России по спеццене от 2 509 190 рублей. Изначально автомобиль оснащается 147-сильный 1,5-литровым турбомотором, передачи переключает 7-ступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Несмотря на высокие результаты, по ликвидности Geely Coolray все равно не смог дотянуть до отечественных моделей LADA. Все четыре семейства продуктовой линейки бренда оказались на первых строчках в В-классе. Лидером стал Largus с результатом 162,3%, о чем портал «АвтоВзгляд» сообщал накануне.

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