Стало известно, сколько китайских машин с пробегом купили россияне в 2024 году

По итогам прошлого года россияне приобрели 196,8 тыс. подержанных китайских легковушек. Такие объемы продаж оказались на 69% больше, чем в 2023-м. Доля «поднебесных» автомобилей за год увеличилась до 3,3% с 2,1%, они продемонстрировали наиболее ощутимый рост на вторичке. Этот рынок в целом подрос на 6%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на бренд Chery пришлось 25% от всех «поднебесных» машин, купленных россиянами в прошлом году. По сравнению с 2023-м доля таких авто увеличилась на 47%, что вылилось в 49,2 тыс. штук. Второй по популярности оказалась марка Geely, показавшая 65-процентный рост, ей удалось реализовать 40 тыс. экземпляров. На третьем месте расположился Haval, продемонстрировавший рост в 2,1 раза — своих владельцев нашли 23,8 тыс. машин. В топ-5 вошли Lifan и Great Wall. Остальные бренды не смогли преодолеть 10-тысячный барьер.

Если говорить о моделях, пьедестал победителя достался кроссоверу Chery Tiggo, чьи продажи выросли на 8%, составив 8,5 тыс. машин. Следом идет Geely Coolray с результатом 7,9 тыс. штук и более чем двукратным ростом. Третью позицию занял Haval Jolion, ставший популярнее в 2,8 раза, он разошелся тиражом 6,7 тыс. экземпляров. Следом идут Lifan X60 и Solano.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России подешевели кроссоверы с пробегом.