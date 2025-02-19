Российский рынок подержанных автомобилей вырос на 30%

За первый месяц наступившего года своих владельцев в России нашли 420 тыс. подержанных легковушек. По сравнению с январем 2024-го их доля увеличилась на 29,4%. На пять брендов пришлось более половины вторичного рынка. Пальму первенства удерживает LADA благодаря 111,2 тыс. реализованных машин.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Toyota с результатом 42,4 тыс. автомобилей осталась традиционным лидером среди бэушных иномарок. За ней следуют корейские бренды Hyundai и Kia, показавшие практически одинаковый уровень. В первом случае речь идет о 22 тыс. штук, во втором — о 22,6 тыс. Первая пятерка заканчивается на японском Nissan, который сумел реализовать 18,2 тыс. экземпляров.

В рейтинге по конкретным моделям первые три позиции завоевала «Лада». Здесь «царем горы» является старая добрая «семерка», разошедшаяся 10-тысячным тиражом. Затем «четырнадцатая», в ее случае новых хозяев нашли 8,5 тыс. экземпляров. И на следующей позиции расположилась «Приора» в кузове седан. Она отстает от предшественницы на 500 тыс. авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России подешевели кроссоверы с пробегом.