Минпромторг не получал предложений о предпродажной проверке машин у дилеров

Российских автовладельцев якобы хотят принудить в обязательном порядке проверять состояние своего «железного коня» у дилеров перед его частной продажей. Не исключено, что уже идет разработка соответствующего законопроекта, в подготовке документа может принимать участие рабочая группа Минпромторга. Но, судя всему, воду пока мутит только дилерское сообщество.

Конкретики по потенциальному законопроекту пока нет

На данный момент ведомство официально заявило, что не получало никаких конкретных предложений по принудительному предпродажному техосмотру машин в авторизованных автосалонах. В Минпромторге предположили, что инициатива может прорабатываться самими автодилерами, отмечает ТАСС.

О работе над законопроектом, который создается, чтобы снизить количество неисправных автомобилей на российских дорогах и усилить безопасность дорожного движения, накануне сообщила «Газета.Ru», сославшись на гендиректора дилерского холдинга «Рольф» Светлану Виноградову.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что средняя цена машин с пробегом в России снизилась у частных продавцов, а дилеры стали просить больше.