Минпромторг не получал предложений о предпродажной проверке машин у дилеров

На данный момент ведомство официально заявило, что не получало никаких конкретных предложений по принудительному предпродажному техосмотру машин в авторизованных автосалонах. В Минпромторге предположили, что инициатива может прорабатываться самими автодилерами, отмечает ТАСС.
О работе над законопроектом, который создается, чтобы снизить количество неисправных автомобилей на российских дорогах и усилить безопасность дорожного движения, накануне сообщила «Газета.Ru», сославшись на гендиректора дилерского холдинга «Рольф» Светлану Виноградову.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что средняя цена машин с пробегом в России снизилась у частных продавцов, а дилеры стали просить больше.