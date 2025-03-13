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Минпромторг не получал предложений о предпродажной проверке машин у дилеров

Конкретики по потенциальному законопроекту пока нет

Российских автовладельцев якобы хотят принудить в обязательном порядке проверять состояние своего «железного коня» у дилеров перед его частной продажей. Не исключено, что уже идет разработка соответствующего законопроекта, в подготовке документа может принимать участие рабочая группа Минпромторга. Но, судя всему, воду пока мутит только дилерское сообщество.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Минпромторг не получал предложений о предпродажной проверке машин у дилеров

На данный момент ведомство официально заявило, что не получало никаких конкретных предложений по принудительному предпродажному техосмотру машин в авторизованных автосалонах. В Минпромторге предположили, что инициатива может прорабатываться самими автодилерами, отмечает ТАСС.

О работе над законопроектом, который создается, чтобы снизить количество неисправных автомобилей на российских дорогах и усилить безопасность дорожного движения, накануне сообщила «Газета.Ru», сославшись на гендиректора дилерского холдинга «Рольф» Светлану Виноградову.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что средняя цена машин с пробегом в России снизилась у частных продавцов, а дилеры стали просить больше.

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